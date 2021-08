MotoGP, Fabio Quartararo non avrà vita facile in Austria (Di giovedì 5 agosto 2021) Delle sei gare disputate finora al Red Bull Ring, ben cinque sono state vinte dalla Ducati Desmosedici GP , mentre l'ultima ha visto tagliare il traguardo per primo da Miguel Oliveira con la KTM. È ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Delle sei gare disputate finora al Red Bull Ring, ben cinque sono state vinte dalla Ducati Desmosedici GP , mentre l'ultima ha visto tagliare il traguardo per primo da Miguel Oliveira con la KTM. È ...

MotoGP Stiria, Bagnaia: “Niente vacanze, serve un decisivo passo avanti” "Ho lavorato tanto sia fisicamente che nell'analisi delle gare, spero che questo porti frutti. Valentino? Fino a questa mattina non sapevo della conferenza, Pedrosa sarà certamente un mastino" ...

MotoGP 2021 GP Stiria Red Bull Ring Spielberg KTM Tech3 Factory Racing - Danilo Petrucci ha parlato durante la conferenza stampa del giovedì ed ha parlato non solo delle prossime due gare in programma ..."Ho lavorato tanto sia fisicamente che nell'analisi delle gare, spero che questo porti frutti. Valentino? Fino a questa mattina non sapevo della conferenza, Pedrosa sarà certamente un mastino" ...