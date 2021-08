Maltempo a Como | strade allagate e rischio esondazioni | evacuate 120 persone da un campeggio

(Di giovedì 5 agosto 2021) Le violente piogge delle ultime ore hanno causato nuovi danni nella zona del Lago di. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di arginare i disastri provocati dai nubifragi. I soccorritori hanno evacuato a scopo precauzionale 120da unnel comune di Dervio e a Bellabio la SP 62 è chiusa al traffico per allagamenti efrana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro del lecchese affacciato sul lago di, a causa del pericolo causato dalla piena del torrente Varrone e dalla massa di acqua ...Non solo Dervio, ilsu Lecco eLa strada provinciale 62 è stata chiusa al transito fino a data da destinarsi a causa di una grossa frana di fango , rocce e detriti. Il tutto tra Taceno (...diga a rischio esondazione nel Lecchese: 120 persone evacuate da un campeggio. Il Comune di Dervio ha invitato osservare la massima prudenza ...Durante la serata e la nottata sono state decine gli interventi dei Vigili del Fuoco in Lombardia per evitare danni dovuti alle forti piogge ...