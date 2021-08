(Di giovedì 5 agosto 2021) "Forti dei nostri ideali fondanti, che rispecchiano i più alti valori di democrazia diretta e partecipata, faremo sparire in modo virtuale ognuno la propria stella, cancellandoci tristemente da un ...

Advertising

petergomezblog : M5s, gli iscritti dicono sì al nuovo statuto. 60mila votanti, l’87% a favore. Crimi: “Giovedì e venerdì consultazio… - mariaederaM5S : Oggi si vota fino alle 22 per il nuovo #Statuto del @Mov5Stelle. Invito tutti gli iscritti a partecipare a questo… - M5S_Europa : Il @Mov5Stelle è la prima forza politica al Parlamento italiano ed è stato decisivo in molte occasioni al… - Agenpress : M5s. Iscritti dissidenti, il 10 agosto usciremo dal Movimento. 'Torniamo a riveder le stelle'… - sabrina07062011 : RT @Cassio39592131: -

Ultime Notizie dalla rete : M5s iscritti

Due giorni fa il sì deglial nuovo statuto , oggi è il giorno della votazione dell'Assemblea nazionale deglidelper l'elezione di Giuseppe Conte a primo presidente del Movimento fondato da Beppe Grillo. Il quesito posto alla base pentastellata sulla nuova piattaforma Skyvote è questo: 'Sei ...... che annuncia: "Martedì 10 agosto faremo cadere ognuno la nostra stella da un partito che non ci rappresenta inviando una richiesta esplicita di cancellazione dal 'fu'". Così, concludono i ...ROMA, 05 AGO - "Forti dei nostri ideali fondanti, che rispecchiano i più alti valori di democrazia diretta e partecipata, faremo sparire in modo virtuale ognuno la propria stella, cancellandoci triste ...Oggi e domani la votazione per eleggere l'ex premier Giuseppe Conte alla guida Movimento 5 Stelle dopo le tensioni con Grillo che hanno portato a un passo dalla frattura.