Love is in the air, anticipazioni turche: un addio inaspettato (Di giovedì 5 agosto 2021) Le anticipazioni turche della soap Love is in the Air ci svelano che dovremo salutare un noto personaggio, che abbandonerà clamorosamente la soap non prima però di aver creato molto scompiglio. Si tratterà di Alptekin Bolat, il padre di Serkan. Ma vediamo insieme cosa accadrà. anticipazioni turche Love is in the air: Alptekin lascerà la soap Abbiamo già avuto modo di scoprire che il responsabile della morte dei genitori di Eda è proprio Alptekin, il padre dell’uomo di cui la giovane studentessa si è innamorata. Una volta scoperta la verità il giovane imprenditore prova a tacerla a Eda, ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 5 agosto 2021) Ledella soapis in the Air ci svelano che dovremo salutare un noto personaggio, che abbandonerà clamorosamente la soap non prima però di aver creato molto scompiglio. Si tratterà di Alptekin Bolat, il padre di Serkan. Ma vediamo insieme cosa accadrà.is in the air: Alptekin lascerà la soap Abbiamo già avuto modo di scoprire che il responsabile della morte dei genitori di Eda è proprio Alptekin, il padre dell’uomo di cui la giovane studentessa si è innamorata. Una volta scoperta la verità il giovane imprenditore prova a tacerla a Eda, ...

Advertising

yslaurenthar : @Iilithes @aIItoohes il livello dire love him to the moon puntiamo a raggiungerlo o ci fa cagare? - deadcybertokyo : @J4EDRAG0N and WE LOVE YOU THE MOST brava piccina speriamo la pillolina ti aiuti così riesci anche a tenerti occupa… - EleonoraS00 : RT @TCDSTV: Love is in the Air: la storia di Eda, studentessa universitaria, e Serkan, ricco architetto, che si offre di ripristinale la bo… - KamasDg : RT @denny_denny2222: Che peso ha la leggerezza ? Oggi buongiorno così … The Black Keys - Weight of love ?????????????????????? - mesonorotta : Ormai vivo solo per gli episodi di Love is in the air -