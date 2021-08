“La mia piccola non c’è più”. Lutto per il cantante, la figlia è morta a 4 anni. Nove mesi fa aveva perso il fratello (Di giovedì 5 agosto 2021) “Questa è la mia fantastica, bellissima, divertente, vibrante, amorevole, talentuosa, intelligente e testarda principessa sirena Acquarius”. Se vedi questo post scorrere con il suo commento o dici semplicemente ‘ti amo LAUREN’… perché dicono che le anime possono sentire il tuo amore #Rip”. Con queste parole la moglie del cantante ha annunciato la scomparsa della figlia. Lauren aveva quattro anni e la causa della morte non è stata resa nota. Come riportano i quotidiani locali l’emittente Tmz ha provato a contattare il cantante ma non ha ancora ricevuto risposta. Lutto per il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) “Questa è la mia fantastica, bellissima, divertente, vibrante, amorevole, talentuosa, intelligente e testarda principessa sirena Acquarius”. Se vedi questo post scorrere con il suo commento o dici semplicemente ‘ti amo LAUREN’… perché dicono che le anime possono sentire il tuo amore #Rip”. Con queste parole la moglie delha annunciato la scomparsa della. Laurenquattroe la causa della morte non è stata resa nota. Come riportano i quotidiani locali l’emittente Tmz ha provato a contattare ilma non ha ancora ricevuto risposta.per il ...

