Green pass obbligatorio anche per gli studenti universitari: cosa succede per scuola e trasporti (Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio del Green pass ha scatenato diverse prese di posizione, polarizzando il dibattito. Nonostante alcune manifestazioni, in tantissimi sono corsi a vaccinarsi. Soprattutto tra i più giovani. Effettivamente i più piccoli non sono rientrati in nessuno scaglionamento e per porre dei limiti ad alcune aree, il governo dovrebbe in qualche modo garantirne l’accesso. Il nodo di queste ore è però sugli studenti e sulle strutture ad essi dedicate. L’idea di intervenire sui minorenni aveva da subito scatenato la strenua difesa di quella di popolazione più sensibile, incalzati anche dal senatore leghista Borghi. Non voglio ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) L’annuncio delha scatenato diverse prese di posizione, polarizzando il dibattito. Nonostante alcune manifestazioni, in tantissimi sono corsi a vaccinarsi. Soprattutto tra i più giovani. Effettivamente i più piccoli non sono rientrati in nessuno scaglionamento e per porre dei limiti ad alcune aree, il governo dovrebbe in qualche modo garantirne l’accesso. Il nodo di queste ore è però suglie sulle strutture ad essi dedicate. L’idea di intervenire sui minorenni aveva da subito scatenato la strenua difesa di quella di popolazione più sensibile, incalzatidal senatore leghista Borghi. Non voglio ...

Advertising

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : E' da un mese (qui era il 16 luglio) che il corriere annuncia per domani il green pass per un diritto essenziale, o… - siceid : RT @UtherPe1: 128.000 morti circa durante la Pandemia in Italia, gli unici luoghi in cui sarà obbligatorio il Green Pass, sono quelli che e… - zazoomblog : Per tutto il resto c’è… il Green pass. Ora anche per gli studenti universitari - #tutto #resto #Green #pass.… -