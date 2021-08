Giallo nella notte: colpi d'arma da fuoco contro la vetrina della pasticceria (Di giovedì 5 agosto 2021) CIVITANOVA - Giallo nella notte a Civitanova , dove due colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola , sono stati esplosi contro la vetrina di una pasticceria. Su quanto accaduto in via De Amicis,... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 5 agosto 2021) CIVITANOVA -a Civitanova , dove duedida, probabilmente una pistola , sono stati esplosiladi una. Su quanto accaduto in via De Amicis,...

Advertising

free_practice : Sei stato il primo pilota in assoluto che abbia mai tifato, è grazie a lui che è iniziata la mia passione per la mo… - RadioGoldAl : Nella mappa europea sulla diffusione del Covid il Piemonte diventa giallo - occhio_notizie : Quasi tutt'Italia è in giallo nella mappa dei rischio di contagio da #Covid in Europa dell'#Ecdc: Toscana e Marche… - giornalemolise : #Covid: #Molise resta in giallo nella mappa dell'Unione Europea - - ombrello_giallo : RT @grande_flagello: Grandissimo #Stano ?? nella #marcia Chiellini incredibile come sempre #Tokyo2020 -