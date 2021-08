Ghost of Tsushima Legends: annunciata l’uscita standalone e una nuova modalità (Di giovedì 5 agosto 2021) Sucker Punch ha svelato l’arrivo di una nuova modalità oltre ad altri contenuti aggiuntivi per Ghost of Tsushima Legends. Andiamo a scoprirli insieme Ghost of Tsushima Legends ha debuttato ad ottobre dello scorso anno. Con Legends, Ghost of Tsushima ha accolto il comparto multiplayer tra le sue fila e espanso il titolo di base con nuovi contenuti e sfide. Oggi, gli sviluppatori Sucker Punch ci aggiornano sui futuri update annunciando l’arrivo per la fine dell’anno di una nuova ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 5 agosto 2021) Sucker Punch ha svelato l’arrivo di unaoltre ad altri contenuti aggiuntivi perof. Andiamo a scoprirli insiemeofha debuttato ad ottobre dello scorso anno. Conofha accolto il comparto multiplayer tra le sue fila e espanso il titolo di base con nuovi contenuti e sfide. Oggi, gli sviluppatori Sucker Punch ci aggiornano sui futuri update annunciando l’arrivo per la fine dell’anno di una...

