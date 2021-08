G20, a Trieste prima prova di comunicazione quantistica anti-hacker (Di giovedì 5 agosto 2021) La dimostrazione pubblica di comunicazione quantistica si è svolta con un collegamento audio-video criptato tra Italia, Slovenia e Croazia, che risponde alle nuove esigenze di sicurezza Leggi su rainews (Di giovedì 5 agosto 2021) La dimostrazione pubblica disi è svolta con un collegamento audio-video criptato tra Italia, Slovenia e Croazia, che risponde alle nuove esigenze di sicurezza

Advertising

InnovazioneGov : #G20Italy - A Trieste cominciano i lavori per la Riunione dei Ministri del digitale del @g20org? Intervengono il Mi… - RaiNews : #Trieste, al via la riunione dei ministri del #G20 sulla digitalizzazione - InnovazioneGov : #G20Italy - Si terrà il 5 agosto a Trieste la Riunione dei Ministri del digitale del @g20org. Il Ministro #Colao pr… - RaiNews : La dimostrazione pubblica di comunicazione quantistica si è svolta con un collegamento audio-video criptato tra Ita… - viciocort : RT @GioMaToBe: Al #g20 #digital di Trieste si affronta il tema della '#Society in the #digital #economy' @AnnaAscani @MISE_GOV https://t.co… -