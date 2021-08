Covid oggi Gb, oltre un quinto dei ricoverati in ospedale sono giovani (Di giovedì 5 agosto 2021) In Gran Bretagna oltre un quinto dei ricoveri ospedalieri legati al Covid riguardano persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Lo ha riferito il nuovo capo del Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs England), Amanda Pritchard, che ha invitato i giovani a vaccinarsi. “Non c’è dubbio” che i vaccini abbiano un “grande impatto” nell’evitare i ricoveri e salvare vite umane, ha detto la Pritchard. Secondo i dati di Nhs England, i pazienti di età tra i 18 e i 34 anni sono stati oltre il 20% delle persone ricoverate in ospedale il mese scorso. Un dato fortemente in ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) In Gran Bretagnaundei ricoveri ospedalieri legati alriguardano persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni. Lo ha riferito il nuovo capo del Servizio sanitario nazionale inglese (Nhs England), Amanda Pritchard, che ha invitato ia vaccinarsi. “Non c’è dubbio” che i vaccini abbiano un “grande impatto” nell’evitare i ricoveri e salvare vite umane, ha detto la Pritchard. Secondo i dati di Nhs England, i pazienti di età tra i 18 e i 34 annistatiil 20% delle persone ricoverate inil mese scorso. Un dato fortemente in ...

