Covid, Gimbe: “Rallenta aumento contagi ma più ricoveri e intensive” (Di giovedì 5 agosto 2021) Rallenta la crescita dei nuovi casi Covid in Italia (+20%), ma aumentano i ricoveri e le terapie intensive. Sono alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 28 luglio-3 agosto 2021. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si osserva un incremento dei contagi registrati (38.328 contro 31.963, il 19,9% in più) e una sostanziale stabilità dei decessi: 120 negli ultimi 7 giorni (di cui 12 relativi a periodi pregressi) contro i 111 della settimana precedente (+8,1%), con una media di 17 al giorno rispetto ai 16 della settimana ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)la crescita dei nuovi casiin Italia (+20%), ma aumentano ie le terapie. Sono alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazionerelativo alla settimana 28 luglio-3 agosto 2021. Rispetto ai 7 giorni precedenti, si osserva un incremento deiregistrati (38.328 contro 31.963, il 19,9% in più) e una sostanziale stabilità dei decessi: 120 negli ultimi 7 giorni (di cui 12 relativi a periodi pregressi) contro i 111 della settimana precedente (+8,1%), con una media di 17 al giorno rispetto ai 16 della settimana ...

