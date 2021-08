Con il Green pass si torna anche allo stadio: capienza a 50% a scacchiera. Più tifosi anche nei palazzetti (Di giovedì 5 agosto 2021) Stadi aperti con capienza al 50% e con modalità a scacchiera. Il Consiglio dei Ministri ha così accolto le richieste del mondo del calcio e ha dato mandato al Dipartimento per lo Sport di fornire le linee guida per la presenza del pubblico negli stadi. Le modalità di ingresso, oltre a una capienza ridotta al 50%, e al Green pass, prevedono anche una modalità di assegnazione dei posti a scacchiera, così da poter mantenere il distanziamento. Per i palazzetti al chiuso la capienza aumenterà invece dal 25% al 35%. «La ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Stadi aperti conal 50% e con modalità a. Il Consiglio dei Ministri ha così accolto le richieste del mondo del calcio e ha dato mandato al Dipartimento per lo Sport di fornire le linee guida per la presenza del pubblico negli stadi. Le modalità di ingresso, oltre a unaridotta al 50%, e al, prevedonouna modalità di assegnazione dei posti a, così da poter mantenere il distanziamento. Per ial chiuso laaumenterà invece dal 25% al 35%. «La ...

