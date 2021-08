Chievo, no del Consiglio di Stato: è esclusione definitiva, il club perde la matricola (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ finita la favola del Chievo. Il club di Campedelli ha ricevuto l’ultimo dei tanti no, quello del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso presentato dopo l’esclusione dalla prossima Serie B per mancati versamenti Iva. Finisce così la storia lunga novant’anni di questa società che rappresenta un quartiere della città di Verona. L’esclusione da parte della Figc su segnalazione della Covisoc, quindi il ricorso prima alla Corte d’Appello Figc, poi al Collegio di Garanzia dello Sport, poi il Tar del Lazio. Ora il Consiglio di Stato che chiude ogni ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) E’ finita la favola del. Ildi Campedelli ha ricevuto l’ultimo dei tanti no, quello deldi, che ha respinto il ricorso presentato dopo l’dalla prossima Serie B per mancati versamenti Iva. Finisce così la storia lunga novant’anni di questa società che rappresenta un quartiere della città di Verona. L’da parte della Figc su segnalazione della Covisoc, quindi il ricorso prima alla Corte d’Appello Figc, poi al Collegio di Garanzia dello Sport, poi il Tar del Lazio. Ora ildiche chiude ogni ...

