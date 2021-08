Canoa | Rizza è argento Paltrinieri è bronzo |  «Ricompensa dopo mesi di inferno» - Live

Advertising

Coninews : L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa… - Agenzia_Ansa : Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020.… - RaiNews : L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella b… - infoitsport : Manfredi Rizza argento nel K1 200 metri, la canoa velocità si tinge d’azzurro alle Olimpiadi - zazoomblog : Argento nella canoa (Rizza). Atletica staffetta 4×100 in finale col quinto tempo - #Argento #nella #canoa #(Rizza)… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Rizza

C'è un'altra medaglia per l'Italia. È di Manfredi, che vince l'argento nellasprint 200 metri. Lo ha fatto grazie alla vittoria in batteria, un secondo posto in semifinale e una gara incredibile in finale, decisa al fotofinish. Per l'...E dire cheavrebbe potuto anche fare suo l'alloro del metallo più prezioso . Totka ha acquisito il vantaggio decisivo in partenza, dove ha guadagnato subito qualche metro su tutti gli avversari. Il 30enne ...L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint e il nuovo record della sta ...Medaglia d'argento per Manfredi Rizza nel K1 200 di canoa sprint ai Giochi di Tokyo. L'azzurro ha chiuso al 2° posto la finale in 35"080, battuto soltanto dall'ungherese Sandor Totka (35"035). Bronzo ...