Calciomercato Verona: Zaccagni può restare in gialloblù. Ipotesi rinnovo

Mattia Zaccagni potrebbe restare al Verona dopo le numerose voci di mercato che lo hanno riguardato per mesi, su tutte quelle che lo volevano al Napoli. Come riportato dal Corriere di Verona, il centrocampista classe '95 è considerato un punto fermo del progetto tecnico di Eusebio Di Francesco e potrebbe prolungare il suo contratto oltre la scadenza prevista nel 2022.

