Calciomercato, l’ex portiere della Roma sulle tracce del Lille (Di giovedì 5 agosto 2021) È lo svedese Robin Olsen, il portiere cercato dal Lille per sostituire Mike Maignan, approdato già da un po’ di tempo al Milan. C’erano già stati dei contatti in passato per l’ex Roma con la squadra attualmente campione in Francia, tutto però era naufragato. Ma ora la trattativa può entrare nel vivo. Olsen-Lilla: da cosa dipende la riapertura Potrebbe quindi essere francese la prossima destinazione per il portierone svedese. La trattativa clamorosamente potrebbe avviarsi grazie una chiusura, quella del 36enne del Marsiglia, Steve Mandanda. L’esperto estremo difensore francese, tramite una recente dichiarazione, ha ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) È lo svedese Robin Olsen, ilcercato dalper sostituire Mike Maignan, approdato già da un po’ di tempo al Milan. C’erano già stati dei contatti in passato percon la squadra attualmente campione in Francia, tutto però era naufragato. Ma ora la trattativa può entrare nel vivo. Olsen-Lilla: da cosa dipende la riapertura Potrebbe quindi essere francese la prossima destinazione per il portierone svedese. La trattativa clamorosamente potrebbe avviarsi grazie una chiusura, quella del 36enne del Marsiglia, Steve Mandanda. L’esperto estremo difensore francese, tramite una recente dichiarazione, ha ...

