Calciomercato Inter, anche De Vrij potrebbe essere ceduto (Di giovedì 5 agosto 2021) L’agente cerca un club in Inghilterra per il difensore nerazzurro. anche De Vrij potrebbe così lasciare il club nerazzurro Secondo Tuttosport, gli addii ‘pesanti’ in casa Inter potrebbero non essere finiti con Lukaku. Dopo il belga e Hakimi, infatti, occhio anche alla situazione di Stefan De Vrij. Da tempo Raiola starebbe sondando il terreno in Premier League e l’Inter valuterebbe il cartellino dell’olandese almeno 40 milioni. De Vrij ha il contratto con l’Inter fino al 2023 con un ingaggio da 4,2 ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) L’agente cerca un club in Inghilterra per il difensore nerazzurro.Decosì lasciare il club nerazzurro Secondo Tuttosport, gli addii ‘pesanti’ in casaro nonfiniti con Lukaku. Dopo il belga e Hakimi, infatti, occhioalla situazione di Stefan De. Da tempo Raiola starebbe sondando il terreno in Premier League e l’valuterebbe il cartellino dell’olandese almeno 40 milioni. Deha il contratto con l’fino al 2023 con un ingaggio da 4,2 ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - news24_inter : Le parole di #Mandorlini su #Lukaku ?? - infoitsport : Calciomercato Inter, Marotta guarda in Russia per l'attacco -