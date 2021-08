Atp Washington 2021 | programma | orari e ordine di gioco di venerdì 6 agosto con Sinner

(Di venerdì 6 agosto 2021) Il, glie l’didella giornata didel torneo Atp di. E’ tempo di quarti di finale nella capitale americana, con il torneo che entra nel vivo. Tra i migliori 8 c’è anche Jannik, che ha sconfitto in due tie-break il padrone di casa Sebastian Korda. A separarlo dalla semifinale un altro americano, vale a dire Steve Johnson. VENERDI’ 6Dalle 20:00 – (11) Millman vs (WC) Brooksby A seguire – (5)vs Johnson Non prima delle 01:00 – ...

Rafael Nadal torna a vincere un match dopo due mesi di assenza per infortunio. Il tennista spagnolo è sceso in campo sul cemento dell'Citi Open dicontro Jack Sock , numero 192 del ranking mondiale. Nadal ha portato a casa una vittoria nel turno dei sedicesimi di finale di quello che viene considerato il torneo di ...Jannik Sinner è nei quarti di finale al torneo500 di. Il tennista altoatesino ha avuto la meglio in ottavi di finale dell'americano Sebastian Korda con un doppio tie - break: 7 - 6(3) 7 - 6(3) il punteggio finale in favore del ...Washington 2021: il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di venerdì 6 agosto con l'azzurro Jannik Sinner ...Jannik Sinner vince grazie a due tie-break contro Sebastian Korda e vola ai quarti di finale dell'ATP di Washington. L'azzurro è stato bravo a gestire in maniera lucida i momenti chiave della sfida co ...