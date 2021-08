Accordo Olivetti-Satispay: l'app integrata nei registratori di cassa (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando il cliente invierà il pagamento tramite Satispay dallo smartphone, l'esercente potrà accettarlo direttamente dal registratore di cassa Olivetti Leggi su repubblica (Di giovedì 5 agosto 2021) Quando il cliente invierà il pagamento tramitedallo smartphone, l'esercente potrà accettarlo direttamente dal registratore di

Advertising

CorriereQ : Accordo Olivetti-Satispay: l’app integrata nei registratori di cassa - gdt62 : RT @OlivettiOnline: #Olivetti: accordo con #Satispay per i pagamenti elettronici, integrata l'app nei nuovi registratori di cassa La colla… - LaStampa : Accordo Olivetti-Satispay: l'app integrata nei registratori di cassa - LuigiEmanueleDi : RT @OlivettiOnline: #Olivetti: accordo con #Satispay per i pagamenti elettronici, integrata l'app nei nuovi registratori di cassa La colla… - OlivettiOnline : #Olivetti: accordo con #Satispay per i pagamenti elettronici, integrata l'app nei nuovi registratori di cassa La c… -