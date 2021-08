Abandoned | spuntano degli screenshot di una build per PS4 Pro del 2019 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 5 agosto 2021) Poche ore fa sono apparsi in retescatti tratti da una vecchiaper PS4 Pro didel.. Poche ore fa sono apparse in retedi una vecchiadiper PS4 Pro realizzata nel. Gli scatti sono stati trafugati dal profilo PSN di Hasan Kahraman, il fondatore di Blue Box Game Studios. Laa quanto pare girava a una risoluzione molto vicina ai 4K, puntando ai 60fps e texture 8K sulla vecchia ammiraglia di casa Sony. Glidi per sé non sono ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned spuntano

Multiplayer.it

... i giocatori stanno rivalutando Mass Effect Andromeda! L'amore per una serie riscatta anche il titolo più bistrattato? Hideo Kojima,nuove voci sul suo prossimo progetto e no,non ...Dopo una presentazione in sordina,è inaspettatamente diventato l'argomento più caldo del mese di giugno, e più passano i giorni piùcollegamenti con il franchise di Silent Hill . In attesa della presentazione ...Poche ore fa sono apparsi in rete degli scatti tratti da una vecchia build per PS4 Pro di Abandoned del 2019.. Poche ore fa sono apparse in rete degli screenshot di una vecchia build di Abandoned ...Abandoned per PS5 di Blue Box Studios rimane un mistero e l'ultima immagine dedicata al gioco non fa che alimentare le speculazioni su questo progetto. In molti ritengono che questo Abandoned sia in r ...