WhatsApp | ecco foto e video che scompaiono dopo una sola visualizzazione

Advertising

tecnoandroidit : WhatsApp: la foto profilo si trasforma in una trappola, ecco la truffa - WhatsApp ha generato un fortissimo hype g… - tschiatt : ho scoperto una cosa su whatsapp di quando inviate le foto che si possono visualizzare una sola volta ecco se la in… - infoitscienza : WhatsApp, arriva la novità per foto e video anche in Italia, ecco di cosa si tratta - infoitscienza : WhatsApp, arriva la funzione usa e getta: ecco a cosa serve - infoitscienza : WhatsApp, ecco come inviare foto e video che si auto cancellano -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp ecco

Per le tue segnalazioni, per ascoltare il radiogiornale di Vivere Fano e per ricevere le nostre notizie in tempo reale iscriviti al nostro servizio gratuito di messaggistica: persalvare in ...Share Facebook Twitter PinterestArticolo precedente Csm. Palamara radiato ordine ... Arisa e Anna Pettinelli fuori dal talent:i possibili sostituti Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo mai ...C'è ancora bisogno di chiedersi chi è la migliore app di messaggistica? Telegram straccia WhatsApp con le videochiamate fino a mille utenti!A quanto pare WhatsApp non ha terminato la propria piccola rivoluzione, la novità in arrivo, anzi giunta per tutti, riguarda ancora una volta foto e video, in questo caso si tratta però dei contenuti ...