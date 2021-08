Volkswagen ID 5 Gtx | test in anteprima e caratteristiche del Suv coupé elettrico

Advertising

quattroruote : Abbiamo guidato un prototipo della nuova #Volkswagen #ID5 #GTX: la sorella più sportiva della #ID4 ha 299 CV e una… - quattroruote : Due motori, trazione integrale e 299 CV: la nuova #Volkswagen #ID4 #GTX promette uno 0-100 km/h in linea con quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Volkswagen Gtx

Si dovrà attendere circa un anno per vedere sulle strade laID.5, insieme alle sorelle di gamma. Abbiamo potuto osservarne un prototipo da vicino, sia pure rivestito da una pellicola mimetica, provandolo brevemente. La meccanica è identica a ...Prendete unaID.4 e disegnatele una bella coda slanciata, affilata: ecco a voi la nuova ID.5 . ... Il powertrain è lo stesso della ID.4: due motori, trazione integrale, 299 CV e 460 Nm, ...La sorella più sportiva della ID.4 ha 299 CV e una nuova coda, più slanciata, che però non sacrifica troppo lo spazio interno. L'abbiamo guidata, ecco com'è e come va ...È la versione con la coda tagliata del SUV ID.4. Abbiamo guidato un muletto in versione GTX da 299 CV I SUV e i Crossover hanno davvero fatto passare quella voglia di carrozzeria bassa che è sempre st ...