VIDEO / Canalis e il video con Marvin Vettori: lui le fa una promessa (Di mercoledì 4 agosto 2021) La showgirl Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram questo video che la vede scherzare a bordo ring col lottatore Ufc Marvin Vettori Leggi su golssip (Di mercoledì 4 agosto 2021) La showgirl Elisabettaha condiviso su Instagram questoche la vede scherzare a bordo ring col lottatore Ufc

Advertising

gdzingaro : RT @dea_channel: allenamento per la divina Elisabetta Canalis ???????????? - MarSte92__ : RT @cmdotcom: #Canalis, relax in barca e allenamento ‘vecchia scuola’ da urlo FOTO E VIDEO - sportli26181512 : Canalis, relax in barca e allenamento 'vecchia scuola' da urlo FOTO E VIDEO: Elisabetta Canalis si gode le vacanze… - LALAZIOMIA : Canalis, relax in barca e allenamento 'vecchia scuola' da urlo FOTO E VIDEO - cmdotcom : #Canalis, relax in barca e allenamento ‘vecchia scuola’ da urlo FOTO E VIDEO -