USA, indice PMI servizi scende ma è sopra attese (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce il settore dei servizi negli Stati Uniti nel mese di luglio, ma il dato soddisfa pienamente le attese e conferma l’indicazione preliminare. L’indice PMI dei servizi definitivo, elaborato da Markit, si porta a 59,9 punti dai 64,6 del mese precedente, risultando leggermente superiore ai 59,8 punti del consensus. L’indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra comunque un tasso di crescita forte e si conferma al di sopra della soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 4 agosto 2021) (Teleborsa) – Si indebolisce il settore deinegli Stati Uniti nel mese di luglio, ma il dato soddisfa pienamente lee conferma l’indicazione preliminare. L’PMI deidefinitivo, elaborato da Markit, si porta a 59,9 punti dai 64,6 del mese precedente, risultando leggermente superiore ai 59,8 punti del consensus. L’, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, mostra comunque un tasso di crescita forte e si conferma al didella soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con la fase di espansione. ...

Advertising

DividendProfit : USA, indice PMI servizi scende ma è sopra attese - CIsmaele : RT @charliecarla: Tabella Bloomberg di oggi: insieme a dati 'sanitari': nuovi casi, decessi, casi in USA, totale vaccini nel mondo ecco che… - UffPost : RT @charliecarla: Tabella Bloomberg di oggi: insieme a dati 'sanitari': nuovi casi, decessi, casi in USA, totale vaccini nel mondo ecco che… - aishyte : @GabrieleIuvina1 L’unione europea e il Canada hanno superato gli USA per indice di vaccinazioni. Pensare che gli… - tralepagine : RT @charliecarla: Tabella Bloomberg di oggi: insieme a dati 'sanitari': nuovi casi, decessi, casi in USA, totale vaccini nel mondo ecco che… -