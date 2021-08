Street Fighter V presenta il kickboxer Luke, il nuovissimo lottatore in arrivo col Summer Update (Di mercoledì 4 agosto 2021) Durante la presentazione di Street Fighter V, Capcom ha rivelato che Luke, un nuovo personaggio dell'universo di Street Fighter, sarà il nuovo combattente finale che sarà aggiunto al picchiaduro. Sebbene siano stati condivisi pochissimi dettagli su Luke, a parte una vaga data di uscita a novembre, il director di Street Fighter V, Takayuki Nakayama, ha affermato che il personaggio offrirà "uno sguardo al futuro" del franchise di Street Fighter. Sembra che Luke avrà un ruolo da svolgere nei ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Durante lazione diV, Capcom ha rivelato che, un nuovo personaggio dell'universo di, sarà il nuovo combattente finale che sarà aggiunto al picchiaduro. Sebbene siano stati condivisi pochissimi dettagli su, a parte una vaga data di uscita a novembre, il director diV, Takayuki Nakayama, ha affermato che il personaggio offrirà "uno sguardo al futuro" del franchise di. Sembra cheavrà un ruolo da svolgere nei ...

Advertising

misteruplay2016 : Street Fighter V presenta il kickboxer Luke, il nuovo combattente in arrivo nel picchiaduro - garridocunha : @Ziul17042772 @Velberan Essa é a roupa do Story Mode dela no Street Fighter V - HYLEAKS : Nuove skin di fortnite della Street Fighter! - GiocareOra : Guile e Cammy di Street Fighter si uniranno al roster di Fortnite alla fine di questa settimana… - Tech_Gaming_it : Fortnite: Annunciati Cammy e Guile di Street Fighter -