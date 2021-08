Sorpresa Napoli, spunta il nome di Obiang a centrocampo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima di ricominciare, conviene dare un'occhiata dentro di sé :e tentar di capire per orientarsi. Il campionato (ri)parte tra diciannove giorni, nel bollettino medico c'è più di mezza squadra, alcuni ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Prima di ricominciare, conviene dare un'occhiata dentro di sé :e tentar di capire per orientarsi. Il campionato (ri)parte tra diciannove giorni, nel bollettino medico c'è più di mezza squadra, alcuni ...

Advertising

annatrieste : Non capisco la sorpresa per il fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez siano venuti a Mergellina. Gesù ma due poveri… - sportli26181512 : Sorpresa #Napoli, spunta il nome di #Obiang a centrocampo: Il mediano del Sassuolo è finito nel mirino di Giuntoli.… - Paroladeltifoso : Napoli, esclusione a sorpresa per Cracovia - SeEarn : CAPITOLO DIFESA, ZANOLI CONQUISTA LA FIDUCIA DI SPALLETTI: PERMANENZA A SORPRESA? #Zanoli #fiducia #Spalletti… - NCN_it : CAPITOLO DIFESA, ZANOLI CONQUISTA LA FIDUCIA DI SPALLETTI: PERMANENZA A SORPRESA? #Zanoli #fiducia #Spalletti… -