Rimini, figlia dodicenne fa arrestare il padre che picchiava la madre (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha visto il padre che picchiava la madre. Così una dodicenne per interrompere il litigio violento ha chiamato la polizia e ha fatto arrestare il genitore. È successo la notte scorsa... Leggi su ilmattino (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha visto ilchela. Così unaper interrompere il litigio violento ha chiamato la polizia e ha fattoil genitore. È successo la notte scorsa...

Advertising

serenel14278447 : RT @repubblica: Rimini, picchia la moglie in hotel e la figlia 12enne lo fa arrestare - antonellapaddy : RT @repubblica: Rimini, picchia la moglie in hotel e la figlia 12enne lo fa arrestare - asmario1927 : RT @ilmessaggeroit: Rimini, figlia di dodicenne fa arrestare il padre che picchiava la madre - GiordanoBattini : RT @repubblica: Rimini, picchia la moglie in hotel e la figlia 12enne lo fa arrestare - blusewillis1 : RT @repubblica: Rimini, picchia la moglie in hotel e la figlia 12enne lo fa arrestare -