Procura di Milano, Amato e Viola in pole per il dopo Greco (Di mercoledì 4 agosto 2021) La Procura di Milano attende il successore di Francesco Greco. Due i papabili: Amato e Greco. Su Roma, invece, potrebbe spuntarla ancora Prestipino. Giuseppe Amato, Procuratore di Bologna, e Marcello Viola, Procuratore generale di Firenze. Il primo esponente di Unicost, la corrente di centro delle toghe, il secondo di Magistratura indipendente, il gruppo moderato. Saranno loro due a contendersi il posto di Procuratore di Milano. Fra i nove magistrati che hanno presentato domanda, infatti, sono ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ladiattende il successore di Francesco. Due i papabili:. Su Roma, invece, potrebbe spuntarla ancora Prestipino. Giuseppetore di Bologna, e Marcellotore generale di Firenze. Il primo esponente di Unicost, la corrente di centro delle toghe, il secondo di Magistratura indipendente, il gruppo moderato. Saranno loro due a contendersi il posto ditore di. Fra i nove magistrati che hanno presentato domanda, infatti, sono ...

Advertising

riotta : La faida Giustizia-Politica dura in Italia da 40 anni. Ma chi ha fede nel diritto che sgomento prova davanti alle t… - infoitinterno : Nicola Gratteri rinuncia alla corsa per la Procura di Milano, per ora resta a Catanzaro - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Il pm Storari audito dal Csm Trasferimento? Attesa decisione - ZenatiDavide : La parabola del Papeete secondo la procura di Ravenna: Un presunto caso di evasione fiscale coinvolge il noto Papee… - CarinoLodi : RT @uolller: @esposito18669 @GuidoCrosetto Sarebbe il caso che Renzi dicesse qualcosa. Anche sulle non indagini Expo della procura di Milan… -