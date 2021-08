“Non c’è campo”: stasera in TV la commedia di Moccia sul rapporto tra i giovani e i loro smartphone (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come reagireste se vi obbligassero a rinunciare al vostro cellulare per più di un giorno? I ragazzi di “Non c’è campo” ne sanno qualcosa. Il film del 2017 diretto da Federico Moccia torna in prima serata televisiva e porta con se una ventata di leggerezza. La commedia dai toni adolescenziali affronta il rapporto di dipendenza che esiste tra la società e la tecnologia. Comunicare a distanza sembra ormai qualcosa di scontato ed essenziale, del quale pare impossibile fare a meno. Vi è un abuso del mezzo tecnologico, spesse volte a discapito di una comunicazione tradizionale a quattro o più occhi. Basta osservare una gruppo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Come reagireste se vi obbligassero a rinunciare al vostro cellulare per più di un giorno? I ragazzi di “Non c’è” ne sanno qualcosa. Il film del 2017 diretto da Federicotorna in prima serata televisiva e porta con se una ventata di leggerezza. Ladai toni adolescenziali affronta ildi dipendenza che esiste tra la società e la tecnologia. Comunicare a distanza sembra ormai qualcosa di scontato ed essenziale, del quale pare impossibile fare a meno. Vi è un abuso del mezzo tecnologico, spesse volte a discapito di una comunicazione tradizionale a quattro o più occhi. Basta osservare una gruppo ...

Advertising

borghi_claudio : @sandraamurri1 Fine della propaganda non so, inizio delle cretinate sicuro. Guardi che la patente (così come il dip… - RaiSport : #SaraSimeoni, non c'è bisogno di aggiungere altro. Succede solo a #ilcircolodeglianelli - SeaWatchItaly : Le condizioni delle persone su #SeaWatch3 si stanno deteriorando. Molte sono disidratate, hanno perso i sensi e h… - Fabiano63334135 : @90ordnasselA @DiMarzio Se non lo voleva vendere faceva una dichiarazione ufficiale in cui diceva che di fronte a q… - FmMosca : @freedoom191 Io zona Taranto. Case sfitte. Poca gente. Ieri ero zona Posto Rosso e non c’era gente. -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Riforma Cartabia, alla Camera passa la fiducia. Non c’è lo sgambetto M5s: solo 13 non votano Il Sole 24 ORE