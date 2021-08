Napoli, 2-1 al Wisla Cracovia in amichevole. Rimonta firmata da Politano e Machach (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altro successo per il Napoli in amichevole, dopo la vittoria di sabato scorso sul Bayern Monaco, oggi gli azzurri la spuntano sul campo del Wisla Cracovia, nonostante le tante assenze. Avanti i polacchi con Forbes dopo soli 6?, complice un errore in uscita di Rrahmani. A guidare la Rimonta è Matteo Politano, che pareggia dopo un rigore sbagliato nel primo tempo, completa l’opera Machach a cinque minuti dalla fine. Domani al via il ritiro di Castel di Sangro per gli uomini di Spalletti con indicazioni più che positive provenienti dai primi test. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Altro successo per ilin, dopo la vittoria di sabato scorso sul Bayern Monaco, oggi gli azzurri la spuntano sul campo del, nonostante le tante assenze. Avanti i polacchi con Forbes dopo soli 6?, complice un errore in uscita di Rrahmani. A guidare laè Matteo, che pareggia dopo un rigore sbagliato nel primo tempo, completa l’operaa cinque minuti dalla fine. Domani al via il ritiro di Castel di Sangro per gli uomini di Spalletti con indicazioni più che positive provenienti dai primi test. Foto: Twitter ...

