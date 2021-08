Lovato e Demiral per sostituire Romero?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Qual è il lavoro di un centrale difensivo dell’Atalanta? Deve marcare a uomo, certo, ma deve farlo in modo ambizioso. Rompere la linea, spingersi in avanti, impedire agli avversari di girarsi verso la propria porta. Togliergli tempo, spazio e respiro. È un lavoro rischioso, perché basta sbagliare un tempo, perdere un duello individuale, per permettere agli avversari di approfittare di un sistema squilibrato, disordinato dalla spregiudicatezza dei suoi interpreti. Un centrale dell’Atalanta, quindi, con le sue letture coraggiose deve alzare il baricentro, ma con le sue corse profonde deve anche diventare anche un attaccante aggiunto. I centrali difensivi finiscono spesso per contribuire ai ...