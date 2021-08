L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci siano dosi sufficienti anche per i paesi più poveri (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rivolto un appello ai paesi più ricchi chiedendo loro di posticipare la somministrazione della terza dose di vaccino contro il coronavirus almeno fino a settembre, in modo da assicurare che ci siano dosi a Leggi su ilpost (Di mercoledì 4 agosto 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rivolto un appello aipiùchiedendo loro di posticipare la somministrazione della terza dose dicontro il coronavirus, inda assicurare che ci

Advertising

susi_pie : RT @ilpost: L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci sian… - brrfnc_f : RT @ilpost: L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci sian… - Alise0 : RT @ilpost: L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci sian… - patriziarutigl1 : RT @ilpost: L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci sian… - ilpost : L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo… -

Ultime Notizie dalla rete : L’OMS chiesto L’OMS ha chiesto ai paesi più ricchi di non somministrare le terze dosi di vaccino almeno fino a settembre, in modo che ci siano dosi sufficienti anche per i paesi più poveri Il Post