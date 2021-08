Juventus, Kaio Jorge si presenta: «Felice e motivato» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Kaio Jorge si presenta: le prime parole del nuovo acquisto della Juventus, che oggi ha vissuto una giornata in bianconero – FOTO Kaio Jorge è virtualmente un nuovo giocatore della Juventus. L’attaccante brasiliano ha svolto quest’oggi le visite mediche di rito con i bianconeri, e presto diventerà ufficialmente un calciatore della Vecchia Signora. Attraverso i suoi canali social, Kaio Jorge ha pronunciato le prime parole da bianconero: «Felice e motivato» ha scritto l’attaccante della ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)si: le prime parole del nuovo acquisto della, che oggi ha vissuto una giornata in bianconero – FOTOè virtualmente un nuovo giocatore della. L’attaccante brasiliano ha svolto quest’oggi le visite mediche di rito con i bianconeri, e presto diventerà ufficialmente un calciatore della Vecchia Signora. Attraverso i suoi canali social,ha pronunciato le prime parole da bianconero: «» ha scritto l’attaccante della ...

