Inter | Eriksen ad Appiano | incontro con dirigenti e squadra

Christianoggi ad Appiano Gentile dove ha salutato, allenatore, compagni e tutto lo staff presente. Il giocatore - informa una nota dell'Inter - sta bene ed è in ottime condizioni

Christianha incontrato i compagni nerazzurri ad Appiano Gentile: ecco le condizioni di salute del centrocampista Questa mattina Christiansi è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime ...seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow - up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico dell'L'Inter, in un comunicato, ha informato della visita di questa mattina di Christian Eriksen ad Appiano Gentile, mettendo il punto sul suo recupero ..."...seguirà il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen, i quali coordineranno tutto il follow-up clinico, tenendo sempre informato lo staff medico di FC Internazionale Milano".