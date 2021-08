Il trapianto di rene di Selena Gomez ancora nel mirino di una serie, stavolta The Good Fight: “Ormai è un’abitudine” (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quando una battuta sul trapianto di rene di Selena Gomez era finita in una sceneggiatura delle serie tv Saved By The Bell, i fan della cantante e attrice avevano sollevato il caso sui social, suscitando la reazione indignata della diretta interessata. Meno di un anno dopo la storia si ripete: ancora una volta, una serie tv di successo ha citato il trapianto di rene di Selena Gomez e di nuovo la popstar è intervenuta per criticare pubblicamente l’atteggiamento superficiale dei produttori e degli scrittori ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 4 agosto 2021) Quando una battuta suldidiera finita in una sceneggiatura delletv Saved By The Bell, i fan della cantante e attrice avevano sollevato il caso sui social, suscitando la reazione indignata della diretta interessata. Meno di un anno dopo la storia si ripete:una volta, unatv di successo ha citato ildidie di nuovo la popstar è intervenuta per criticare pubblicamente l’atteggiamento superficiale dei produttori e degli scrittori ...

