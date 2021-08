Il Lazio, gli hacker e la pista olandese. L’audizione di Belloni al Copasir (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è una pista che lega l’attacco ransomware Lockbit 2.0 alla regione Lazio alla marea di attacchi cyber che sta mettendo in ginocchio l’Olanda? È una domanda che sia l’intelligence italiana sia la Polizia postale si stanno ponendo. Nelle ore scorse, proprio mentre l’Italia faceva i conti con il crittaggio dei server della regione guidata da Nicola Zingaretti, i direttori delle tre principali società di cybersecurity olandesi, Eye, Hunt&Hackett e Northwave, hanno chiesto al governo di Mark Rutte di considerare un’“emergenza nazionale” l’escalation di attacchi tutt’ora in corso e di intervenire di conseguenza. “Siamo costretti a dire di no ai nostri ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 agosto 2021) C’è unache lega l’attacco ransomware Lockbit 2.0 alla regionealla marea di attacchi cyber che sta mettendo in ginocchio l’Olanda? È una domanda che sia l’intelligence italiana sia la Polizia postale si stanno ponendo. Nelle ore scorse, proprio mentre l’Italia faceva i conti con il crittaggio dei server della regione guidata da Nicola Zingaretti, i direttori delle tre principali società di cybersecurity olandesi, Eye, Hunt&Hackett e Northwave, hanno chiesto al governo di Mark Rutte di considerare un’“emergenza nazionale” l’escalation di attacchi tutt’ora in corso e di intervenire di conseguenza. “Siamo costretti a dire di no ai nostri ...

