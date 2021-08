Hugo Maradona: «Non sono un politico, mi occupo di calcio. Voglio aiutare i bambini in difficoltà» (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ieri è stata ufficializzata la candidatura di Hugo Maradona, fratello di Diego, nella coalizione di centro destra che appoggia Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli. Oggi La Stampa lo intervista. «Non sono né di destra né di sinistra. E comunque io sono Hugo e Diego era Diego, ognuno col suo pensiero e con le sue posizioni». Continua: «Non mi sono mai occupato di politica. Mi hanno detto che c’è la possibilità di continuare a fare quello che faccio da anni, cioè aiutare i bambini e il calcio, tutto qua. Io non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ieri è stata ufficializzata la candidatura di, fratello di Diego, nella coalizione di centro destra che appoggia Catello Maresca, candidato a sindaco di Napoli. Oggi La Stampa lo intervista. «Nonné di destra né di sinistra. E comunque ioe Diego era Diego, ognuno col suo pensiero e con le sue posizioni». Continua: «Non mimai occupato di politica. Mi hanno detto che c’è la possibilità di continuare a fare quello che faccio da anni, cioèe il, tutto qua. Io non ...

