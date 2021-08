Grande Fratello Vip 6: Giucas Casella futuro concorrente? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuove indiscrezioni sul Grande Fratello Vip 6: Giucas Casella dovrebbe entrare nel cast della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Giucas Casella è pronto a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6 come concorrente? Secondo le anticipazioni di TvBlog, il mentalista sarà uno dei concorrenti dell'edizione del reality che partirà il prossimo 13 settembre. Giucas Casella, all'anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è stato lanciato in televisione da Pippo Baudo a Domenica In ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nuove indiscrezioni sulVip 6:dovrebbe entrare nel cast della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.è pronto a entrare nella casa delVip 6 come? Secondo le anticipazioni di TvBlog, il mentalista sarà uno dei concorrenti dell'edizione del reality che partirà il prossimo 13 settembre., all'anagrafe GiuseppeMariolo, è stato lanciato in televisione da Pippo Baudo a Domenica In ...

