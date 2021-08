Far Cry 5: il gioco sarà gratis per tutto il fine settimana (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ubisoft annuncia tramite un posto sul proprio profilo Instagram che Far Cry 5 sarà gratis a partire da domani e per tutta la durata del fine settimana Arriva da Ubisoft una notizia che farà sicuramente felici i fan della nota saga sparatutto in prima persona: Far Cry 5 sarà gratis per tutto il fine settimana. L’annuncio è arrivato tramite un post sull’account Instagram italiano della casa di sviluppo e distribuzione di videogiochi. L’offerta sarà valida per tutte le piattaforme con cui il titolo è ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ubisoft annuncia tramite un posto sul proprio profilo Instagram che Far Cry 5a partire da domani e per tutta la durata delArriva da Ubisoft una notizia che farà sicuramente felici i fan della nota saga sparain prima persona: Far Cry 5peril. L’annuncio è arrivato tramite un post sull’account Instagram italiano della casa di sviluppo e distribuzione di videogiochi. L’offertavalida per tutte le piattaforme con cui il titolo è ...

