Eni | Intesa Sanpaolo è positiva

(Teleborsa) – Giudizio positivo su Eni da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo che hanno rivisto al rialzo sia la raccomandazione che il target price sul titolo. Il prezzo obiettivo è stato portato a 11,50 euro dai 9,90 della precedente indicazione mentre il consensus è stato rivisto da "hold" a "add".

TrendOnline : #ENI ora è da mettere in portafoglio: fin dove salirà? - Trmtv : Consiglio regionale di Basilicata: al centro l’intesa tra Regione, Eni e Shell - GF_Ginelli : RT @ComuneSDM: ?? | COMUNICATO STAMPA Patto tra Enti ed @eni per uno #sviluppo sostenibile. @CittaMetroMi, Comune di #SanDonato, @cittadipa… - stefanomeloni12 : RT @ComuneSDM: ?? | COMUNICATO STAMPA Patto tra Enti ed @eni per uno #sviluppo sostenibile. @CittaMetroMi, Comune di #SanDonato, @cittadipa… - eni : RT @ComuneSDM: ?? | COMUNICATO STAMPA Patto tra Enti ed @eni per uno #sviluppo sostenibile. @CittaMetroMi, Comune di #SanDonato, @cittadipa… -

Borsa Italiana oggi/ Tenaris a - 1,7%, Fineco a +2,6% (4 agosto 2021) ...8%), Azimut ( - 1,3%), Banca Generali ( - 0,1%), Bper ( - 0,2%), Buzzi ( - 1,9%), Campari ( - 0,1%), Cnh Industrial ( - 0,2%), Eni ( - 0,7%), Generali ( - 0,7%), Hera ( - 0,5%), Intesa Sanpaolo ( - 0,...

Eni: Intesa San Paolo migliora valutazioni Trend-online.com BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0,53%, Fineco a +3,29% (4 agosto 2021) Borsa italiana news. Piazza Affari resta in rialzo. Sul listino principale bene Diasorin e Fineco. Male invece Tenaris e Buzzi ...

