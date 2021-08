Calciomercato Lazio, anche il Milan sulle tracce di Shaqiri (Di mercoledì 4 agosto 2021) Shaqiri sembra essere sempre più in orbita Lazio, ma occhio alla concorrenza del Milan: la situazione legata allo svizzero Shaqiri sembra essere un nome che sta prendendo sempre più quota in casa Lazio. Lo svizzero dovrebbe lasciare il Liverpool e i biancocelesti sarebbero un’ipotesi a lui gradita. Infatti potrebbe dare ai biancocelesti quell’esperienza in più che potrebbe servire alla squadra di Maurizio Sarri. Occhio però alla concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, anche il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui. I rossoneri ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021)sembra essere sempre più in orbita, ma occhio alla concorrenza del: la situazione legata allo svizzerosembra essere un nome che sta prendendo sempre più quota in casa. Lo svizzero dovrebbe lasciare il Liverpool e i biancocelesti sarebbero un’ipotesi a lui gradita. Infatti potrebbe dare ai biancocelesti quell’esperienza in più che potrebbe servire alla squadra di Maurizio Sarri. Occhio però alla concorrenza. Infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport,ilavrebbe messo gli occhi su di lui. I rossoneri ...

