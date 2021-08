Calciomercato Inter, prestito fino al 2022 di Stankovic al Volendam (Di mercoledì 4 agosto 2021) MILANO - Il Volendam , attraverso un Tweet sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l'arrivo in prestito di Filip Stankovic , portiere 19enne della Primavera Interista, fino al 30 giugno 2022. Per il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 4 agosto 2021) MILANO - Il, attraverso un Tweet sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l'arrivo indi Filip, portiere 19enne della Primaveraista,al 30 giugno. Per il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato @Inter | #Lukaku apre al trasferimento al @ChelseaFC, che prepara una nuova offerta - DiMarzio : L'@inter si guarda intorno per un'eventuale partenza di #Lukaku: piacciono #Zapata e #Correa - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter, il #Chelsea, #Lukaku: gli aggiornamenti - GuidoCal : Grazie Chelsea, Inter, Pastorello e tutto il coronato per aver aspettato il primo gg di ferie per rovinarmi il fega… - sportface2016 : #Calciomercato | The Sun: 'L'#Inter deve ancora 55 milioni di euro al #ManchesterUnited per #Lukaku' -