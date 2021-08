Bper | utile di 501 | 8 mln nel semestre

Advertising

vivere_sardegna : Credito, Banco di Sardegna (Gruppo Bper): semestrale con utile netto di 7,5 milioni - sardanews : Credito, Banco di Sardegna (Gruppo Bper): semestrale con utile netto di 7,5 milioni - DividendProfit : Bibanca (BPER), utile lordo semestre cresce a 15,6 milioni - DividendProfit : Bibanca (BPER), utile lordo semestre cresce a 15,6 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Bper utile

La Pressa

Via libera del Cda diai conti dei primi sei mesi del 2021 chiusi con unnetto di 502 milioni di euro. Escludendo le componenti straordinarie, l'al lordo delle imposte è pari a circa 260 milioni, con ...Oltre a Poste, che ha comunicato una netta crescita dell'e un ritorno dei ricavi sopra i livelli pre - Covid, in giornata sono attesi anche Intesa Sanpaolo e. Nel Vecchio Continente Milano ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 ago - Via libera del consiglio di amministrazione di Bper ai conti dei primi sei mesi del 2021 chiusi con un utile netto balzato a 502 milioni di euro, in m ...Giornata importante a livello di dati macro: previsti gli indici Pmi dei servizi di Italia, Eurozona e Usa. Intanto la variante Delta del Covid-19 penalizza soprattutto il petrolio: Wti vicino ai 70 d ...