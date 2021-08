Basket femminile, Olimpiadi Tokyo: il Giappone batte in rimonta il Belgio e va in semifinale (Di mercoledì 4 agosto 2021) Festa grande per le padrone di casa del Giappone nel torneo di Basket femminile a Tokyo 2020. Le nipponiche vincono con una clamorosa rimonta il quarto di finale contro il Belgio e staccano così il biglietto per le semifinali e sognano una medaglia. Primo quarto di grande equilibrio, con le belghe che con un paio di triple provano ad allungare, ma le Giapponesi rispondono colpo su colpo e a due minuti dalla prima pausa provano addirittura a scappare via sul +4, ma ancora una tripla di Hanne Mestdagh riequilibra i giochi e, alla fine, col canestro di Moeko Nagaoka si va al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) Festa grande per le padrone di casa delnel torneo di2020. Le nipponiche vincono con una clamorosail quarto di finale contro ile staccano così il biglietto per le semifinali e sognano una medaglia. Primo quarto di grande equilibrio, con le belghe che con un paio di triple provano ad allungare, ma lesi rispondono colpo su colpo e a due minuti dalla prima pausa provano addirittura a scappare via sul +4, ma ancora una tripla di Hanne Mestdagh riequilibra i giochi e, alla fine, col canestro di Moeko Nagaoka si va al ...

