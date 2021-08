Barcellona, a ore l’annuncio del rinnovo di Messi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lionel Messi è pronto a proseguire la propria carriera in blaugrana. Attesa per il rinnovo, che dovrebbe arrivare a breve Il Mundo Deportivo fa il punto sulla situazione Messi. A una settimana dall’inizio del campionato, il fuoriclasse argentino non ha rinnovato il proprio contratto con il Barcellona, ma la situazione dovrebbe sistemarsi nel giro di poche ore. Per domani, infatti, è atteso l’annuncio ufficiale del prolungamento di contratto del numero 10, che avrebbe già sistemato tutti i dettagli del caso con il presidente blaugrana Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lionelè pronto a proseguire la propria carriera in blaugrana. Attesa per il, che dovrebbe arrivare a breve Il Mundo Deportivo fa il punto sulla situazione. A una settimana dall’inizio del campionato, il fuoriclasse argentino non ha rinnovato il proprio contratto con il, ma la situazione dovrebbe sistemarsi nel giro di poche ore. Per domani, infatti, è attesoufficiale del prolungamento di contratto del numero 10, che avrebbe già sistemato tutti i dettagli del caso con il presidente blaugrana Joan Laporta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

