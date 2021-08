Atp Washington 2021 | scintille Thompson-Ymer | i due quasi alle mani VIDEO

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Minuti di grande tensione durante la sfida tra Jordaned Eliasdurante l’Atp di. Nell’ultimo game della partita, l’australiano protesta per un doppio rimbalzo e, in attesa di una chiamata che non arriva dal giudice di sedia, sbaglia un colpo comodo. Volano dunque parole grosse anche all’indirizzo dello svedese, che non ammette di aver colpito la palla al secondo rimbalzo e a rete i due sfiorano la rissa. Tocca dunque all’arbitro scendere dalla sedia e separare i tennisti, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. Drama between Elias-Jordan ...

... Jannik Sinner si è spostato a. Il torneo, un 500, si disputerà ancora sul cemento in preparazione degli Us Open di fine mese.... 2021 SuperTennis, la tv della Fit, segue in diretta e in esclusiva l'500 di. Questa la programmazione: mercoledì 4 agosto - LIVE alle ore 20.00 e 22.00 giovedì 5 agosto - LIVE alle ...Atp Washington 2021, scintille Thompson-Ymer per un doppio rimbalzo non chiamato dal giudice di sedia: i due quasi alle mani (VIDEO) ...Felix Auger-Aliassime perde nettamente il primo set contro Andreas Seppi, ma da lì è bravo a ritrovare la giusta strada per raggiungere gli ottavi di finale ...