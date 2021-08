ASUS ROG Zephyrus M16, recensione. Un valido portatile per gaming e lavoro (Di mercoledì 4 agosto 2021) I portatili da gioco stanno riscuotendo sempre maggiore successo, soprattutto ora che i componenti hardware per un PC desktop di fascia alta sono più difficili e costosi da acquistare. Quando si tratta di acquistare un portatile da gaming, però, non basta semplicemente basarsi sulla potenza teorica delle sue parti per maturare una decisione, ma fattori come la forma, il peso e la versatilità acquisiscono grande rilevanza nell’equazione finale. ASUS lo sa bene e ha ampiamente già dimostrato con il suo ROG Zephyrus G15 come è possibile costruire un laptop dalle ottime prestazioni in uno chassis di dimensioni contenute. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021) I portatili da gioco stanno riscuotendo sempre maggiore successo, soprattutto ora che i componenti hardware per un PC desktop di fascia alta sono più difficili e costosi da acquistare. Quando si tratta di acquistare unda, però, non basta semplicemente basarsi sulla potenza teorica delle sue parti per maturare una decisione, ma fattori come la forma, il peso e la versatilità acquisiscono grande rilevanza nell’equazione finale.lo sa bene e ha ampiamente già dimostrato con il suo ROGG15 come è possibile costruire un laptop dalle ottime prestazioni in uno chassis di dimensioni contenute. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : ASUS ROG ASUS ROG Zephyrus M16 con RTX 3070 - Recensione Grazie alle CPU e GPU moderne in grado di supportare questa risoluzione senza sacrificare troppo la qualità, portatili come l'Asus ROG Zephyrus M16 sono la macchina ideale per chi non vuole scendere ...

Gigabyte, questo nuovo alimentatore da 1200W integra anche un display LCD Tuttavia, questa non è la prima volta che vediamo un alimentatore equipaggiato con un display, come il ROG Thor di ASUS (anche se in quest'ultimo caso si limitava a mostrare solo l'assorbimento di ...

ASUS ROG Zephyrus M16 con RTX 3070 | Recensione

Abbiamo provato l'Asus ROG Zephyrus M16, pc portatile molto versatile equipaggiato con processore Intel Core Tiger Lake H e RTX 3070.

ASUS presenta le nuove AMD Radeon RX 6600 XT ASUS ha svelato in via ufficiale le nuove schede grafiche AMD Radeon RX 6600 XT disponibili in versione ROG Strix e Dual, ecco prezzo e uscita ...

