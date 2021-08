Una banda 'rapiva' le Vespa 50 Special e chiedeva il riscatto (Di martedì 3 agosto 2021) Erano Specializzati nei furti di Vespe 50 Special e per rubarle e poi chiedere, in alcuni casi, il cosiddetto cavallo di ritorno, partivano dal quartiere palermitano di Brancaccio verso i paesi dell'hinterland del capoluogo siciliano. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri (Palermo): due sono finite in carcere, cinque ai domiciliari e altre tre sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'ordine di custodia e' stato disposto dal gip del tribunale di Termini Imerese (Palermo), su richiesta della Procura diretta da Ambrogio Cartosio. Le accuse vanno dal furto alla rapina, dalla ... Leggi su agi (Di martedì 3 agosto 2021) Eranoizzati nei furti di Vespe 50e per rubarle e poi chiedere, in alcuni casi, il cosiddetto cavallo di ritorno, partivano dal quartiere palermitano di Brancaccio verso i paesi dell'hinterland del capoluogo siciliano. Sette persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Misilmeri (Palermo): due sono finite in carcere, cinque ai domiciliari e altre tre sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'ordine di custodia e' stato disposto dal gip del tribunale di Termini Imerese (Palermo), su richiesta della Procura diretta da Ambrogio Cartosio. Le accuse vanno dal furto alla rapina, dalla ...

