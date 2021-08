Ufficiale: Del Sole passa in prestito dalla Juventus U23 all’Ancona Matelica (Di martedì 3 agosto 2021) È Ufficiale: Ferdinando Del Sole, esterno napoletano classe 1998, è un nuovo calciatore dell’Ancona Matelica. Lo ha annunciato la Juventus Youth, club che ne detiene il cartellino. Il jolly offensivo arriva nelle Marche in prestito per un anno dopo l’esperienza alla Juve Stabia. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 3 agosto 2021) È: Ferdinando Del, esterno napoletano classe 1998, è un nuovo calciatore dell’Ancona. Lo ha annunciato laYouth, club che ne detiene il cartellino. Il jolly offensivo arriva nelle Marche inper un anno dopo l’esperienza alla Juve Stabia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @SantosFC ufficializza la cessione di #KaioJorge alla @juventusfc: il comunicato del club brasi… - JuventusFCYouth : Ufficiale | Del Sole in prestito all'Ancona Matelica #Under23 - MEF_GOV : Da oggi è online #ItaliaDomani, il portale ufficiale dedicato al #PNRR italiano, lo strumento per costruire l’Itali… - AndreaCJ28 : RT @JuventusFCYouth: Ufficiale | Del Sole in prestito all'Ancona Matelica #Under23 - brezvevo : RT @JuventusFCYouth: Ufficiale | Del Sole in prestito all'Ancona Matelica #Under23 -