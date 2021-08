Semestre bianco di Sergio Mattarella | cosa significa e cosa succede

(Di martedì 3 agosto 2021) Martedì 3 agosto 2021, per l'Italia scatta il cosiddetto. Una fase che è disciplinata dall'articolo 88 della Costituzione e in cui il presidente della Repubblica, in questo caso, non può più optare per lo scioglimento delle Camere e andare a nuove elezioni. Una norma che corrisponde dalla piena entrata negli ultimi sei mesi di presidenza di un capo dello Stato. Sì, perché a febbraio 2022 sarà il momento di eleggere un nuovo inquilino del Quirinale e solo dopo, eventualmente, si potrà tornare alle urne.verso ...

Ultime Notizie dalla rete : Semestre bianco

